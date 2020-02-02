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Матчбол мужского финала Australian Open: Доминик Тим – Новак Джокович (видео)

Матчбол мужского финала АО, который принес Джоковичу восьмой титул в Австралии
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Серб вырвал победу в очень непростом матче.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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