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Джокович сорвался на судью, оштрафовавшего его за затяжку времени (видео)

Джокович сорвался на судью, оштрафовавшего его за затяжку времени
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 44 мин. назад

Ноле недоволен работой арбитра в финале Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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