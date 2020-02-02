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Джокович обматерил болельщика в финале Australian Open (видео)

«Закрой, ***** [блин], рот». Джокович психанул из-за криков с трибун
1 929 просмотров | 00:50
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Не кричите под руку горячему сербу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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