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Прекрасный розыгрыш финала Australian Open: Тим – Джокович (видео)

Прекрасный розыгрыш Тима и Джоковича завершился ошибкой Ноле
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 28 мин. назад

Серб сам не понял, как это получилось.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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