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ВИДЕО - Щедрость Ноле после победы на AO-2019: раздал ракетку, обувь, куртку и даже трофей

Щедрость Ноле после победы на AO-2019: раздал ракетку, обувь, куртку и даже трофей
 231 просмотров | 01:22
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

А еще автографы и селфи, но это не в счет.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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