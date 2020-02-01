Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Крейчикова и Мектич побили братишку Маррея и ярко-розовую Маттек-Сандс и стали чемпионами микста

Крейчикова и Мектич побили братишку Маррея и ярко-розовую Маттек-Сандс и стали чемпионами микста
 132 просмотров | 02:53
Eurosport

1 час назад

Крейчикова второй год подряд стала чемпионкой Австралии, но с разными партнерами.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
Больше видео