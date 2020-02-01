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ВИДЕО - Переводы Кенин и двойные ошибки Мугурусы, определившие чемпионку Australian Open

Переводы Кенин и двойные ошибки Мугурусы, определившие чемпионку Australian Open
 39 просмотров | 04:09
Eurosport

25 мин. назад

21-летняя София Кенин впервые стала победительницей турнира «Большого Шлема».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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