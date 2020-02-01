ВИДЕО - Переводы Кенин и двойные ошибки Мугурусы, определившие чемпионку Australian Open
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Теннис
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
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Топ-5 ударов женского финала Australian Open
Кенин подала на матч и не сдержала слез после победы
«Проблемы обострились после нападения фаната, ударившего ее ножом в спину». История Моники Селеш
Миша Зверев отыграл у Изнера 2 матчбола и впервые ушел с 0:2 по партиям. Камбэки Australian Open
Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимом