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Топ-5 ударов женского финала Australian Open: София Кенин – Гарбинье Мугуруса (видео)

Топ-5 ударов женского финала Australian Open
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Лучшее из увлекательного финала-2020.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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