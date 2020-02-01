ВИДЕО - «Проблемы обострились после нападения фаната, ударившего ее ножом в спину». История Моники Селеш
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Теннис
«Проблемы обострились после нападения фаната, ударившего ее ножом в спину». История Моники Селеш427 просмотров • 3 ч. назад
Миша Зверев отыграл у Изнера 2 матчбола и впервые ушел с 0:2 по партиям. Камбэки Australian Open265 просмотров • 4 ч. назад
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
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Миша Зверев отыграл у Изнера 2 матчбола и впервые ушел с 0:2 по партиям. Камбэки Australian Open
Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимом
Ключевой момент полуфинала: Зверев смэшем не попал в корт и отпустил Тима на решающем тай-брейке
Тим феерично нырнул за мячом у сетки, но затем не успел за классным ударом по линии
Последний одиночный финал «ТБШ» Хингис. Как Мартина проиграла Каприати и 46-градусной жаре
Зверев ушел в глухую оборону в конце второго сета, но Тим продавил немца