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ВИДЕО - «Проблемы обострились после нападения фаната, ударившего ее ножом в спину». История Моники Селеш

«Проблемы обострились после нападения фаната, ударившего ее ножом в спину». История Моники Селеш
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Четырехкратная победительница Australian Open всю карьеру страдала от психогенного переедания, но справилась с недугом.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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