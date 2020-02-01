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ВИДЕО - Миша Зверев отыграл у Изнера 2 матчбола и впервые ушел с 0:2 по партиям. Камбэки Australian Open

Миша Зверев отыграл у Изнера 2 матчбола и впервые ушел с 0:2 по партиям. Камбэки Australian Open
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 35 мин. назад

Самая яркая победа в жизни уроженца Москвы с немецким паспортом.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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