ВИДЕО - Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимом
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Теннис
Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимомсмотрят • 2 ч. назад
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
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Ключевой момент полуфинала: Зверев смэшем не попал в корт и отпустил Тима на решающем тай-брейке
Тим феерично нырнул за мячом у сетки, но затем не успел за классным ударом по линии
Последний одиночный финал «ТБШ» Хингис. Как Мартина проиграла Каприати и 46-градусной жаре
Зверев ушел в глухую оборону в конце второго сета, но Тим продавил немца
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Где живут и отдыхают теннисисты во время АО. Главные достопримечательности Мельбурна