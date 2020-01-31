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ВИДЕО - Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимом

Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимом
  смотрят | 03:09
Eurosport

5 мин. назад

Матч, в котором все решили несколько ударов и удача.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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