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ВИДЕО - Ключевой момент полуфинала: Зверев смэшем не попал в корт и отпустил Тима на решающем тай-брейке

Ключевой момент полуфинала: Зверев смэшем не попал в корт и отпустил Тима на решающем тай-брейке
 789 просмотров | 00:44
Eurosport

1 час назад

Роковая ошибка Александра.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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