ВИДЕО - Последний одиночный финал «ТБШ» Хингис. Как Мартина проиграла Каприати и 46-градусной жаре
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Теннис
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