ВИДЕО - Зверев ушел в глухую оборону в конце второго сета, но Тим продавил немца
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Зверев ушел в глухую оборону в конце второго сета, но Тим продавил немца12 просмотров • 2 ч. назад
Наилегчайшая победа в карьерах Бабош и Младенович, которая еще и принесла им титул492 просмотров • 4 ч. назад
Где живут и отдыхают теннисисты во время АО. Главные достопримечательности Мельбурна384 просмотров • 4 ч. назад
Удар Мугурусы у сетки слегка разбавил топ дня, полностью отданный Джоковичу и Федереру1 810 просмотров • Вчера в 14:21
Резвый старт Федерера и последующие подвиги Джоковича в юбилейной 50-й встрече Ноле и Роджера2 415 просмотров • Вчера в 13:22
Новак успел к сложнейшему укороченному и в изумительном стиле забрал второй сет2 057 просмотров • Вчера в 12:35
Мугуруса додавила Халеп и впервые ворвалась в финал хардового «Шлема»1 422 просмотров • Вчера в 12:30
Изумительный дроп-шот Джоковича на тай-брейке2 229 просмотров • Вчера в 12:19
«Австралия открыта для беженцев». Активисты едва на сорвали финал АО-2015519 просмотров • Вчера в 11:43
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Наилегчайшая победа в карьерах Бабош и Младенович, которая еще и принесла им титул
Где живут и отдыхают теннисисты во время АО. Главные достопримечательности Мельбурна
«Как здесь можно не забить, Робертсон?!» – крикните вы и будете совершенно правы
Удар Мугурусы у сетки слегка разбавил топ дня, полностью отданный Джоковичу и Федереру
Резвый старт Федерера и последующие подвиги Джоковича в юбилейной 50-й встрече Ноле и Роджера
Новак успел к сложнейшему укороченному и в изумительном стиле забрал второй сет