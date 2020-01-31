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ВИДЕО - Наилегчайшая победа в карьерах Бабош и Младенович, которая еще и принесла им титул

Наилегчайшая победа в карьерах Бабош и Младенович, которая еще и принесла им титул
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Eurosport

24 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Тимеа и Кристина совместно взяли уже третий «Шлем».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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