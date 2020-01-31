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ВИДЕО - Где живут и отдыхают теннисисты во время АО. Главные достопримечательности Мельбурна

Где живут и отдыхают теннисисты во время АО. Главные достопримечательности Мельбурна
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Eurosport

56 мин. назад

Теперь ты знаешь, где подстеречь Федерера или Надаля ради автографа.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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