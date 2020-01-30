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ВИДЕО - Удар Мугурусы у сетки слегка разбавил топ дня, полностью отданный Джоковичу и Федереру

Удар Мугурусы у сетки слегка разбавил топ дня, полностью отданный Джоковичу и Федереру
 59 просмотров | 01:29
Eurosport

40 мин. назад

Слишком уж магический уровень показали Новак и Роджер.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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