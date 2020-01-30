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ВИДЕО - Резвый старт Федерера и последующие подвиги Джоковича в юбилейной 50-й встрече Ноле и Роджера

Резвый старт Федерера и последующие подвиги Джоковича в юбилейной 50-й встрече Ноле и Роджера
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Eurosport

9 мин. назад

Новак победил швейцарца и сразится за восьмой титул Австралии.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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