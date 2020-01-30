ВИДЕО - Новак успел к сложнейшему укороченному и в изумительном стиле забрал второй сет
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Новак успел к сложнейшему укороченному и в изумительном стиле забрал второй сет351 просмотров • 3 ч. назад
Мугуруса додавила Халеп и впервые ворвалась в финал хардового «Шлема»307 просмотров • 3 ч. назад
Изумительный дроп-шот Джоковича на тай-брейке988 просмотров • 3 ч. назад
«Австралия открыта для беженцев». Активисты едва на сорвали финал АО-2015179 просмотров • 4 ч. назад
Федерер внезапно сделал брейк на первой же подаче Джоковича1 122 просмотров • 5 ч. назад
21-летняя Кенин сокрушила первую ракетку мира и Арену Рода Лэйвера на пути в первый финал1 342 просмотров • 5 ч. назад
«Одно целое». История романтических отношений Младенович и Тима1 151 просмотров • 7 ч. назад
Хочешь увидеть, как стюард попросил у Надаля пропуск? Включай «Что вы пропустили на Australian Open»2 359 просмотров • 21 ч. назад
Надаль и Тим оккупировали топ-5 лучших ударов дня на Australian Open3 136 просмотров • 22 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Мугуруса додавила Халеп и впервые ворвалась в финал хардового «Шлема»
Изумительный дроп-шот Джоковича на тай-брейке
«Австралия открыта для беженцев». Активисты едва на сорвали финал АО-2015
Федерер внезапно сделал брейк на первой же подаче Джоковича
21-летняя Кенин сокрушила первую ракетку мира и Арену Рода Лэйвера на пути в первый финал
«Одно целое». История романтических отношений Младенович и Тима