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ВИДЕО - Мугуруса додавила Халеп и впервые ворвалась в финал хардового «Шлема»

Мугуруса додавила Халеп и впервые ворвалась в финал хардового «Шлема»
 319 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назад

Испанка управилась за два сета.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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