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ВИДЕО - Изумительный дроп-шот Джоковича на тай-брейке

Изумительный дроп-шот Джоковича на тай-брейке
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Eurosport

8 мин. назад

Новак горел в стартовом сете Федереру, но разыгрался к его концу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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