Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Австралия открыта для беженцев». Активисты едва на сорвали финал АО-2015

«Австралия открыта для беженцев». Активисты едва на сорвали финал АО-2015
 24 просмотров | 01:24
Eurosport

18 мин. назад

Правительство Австралии негативно относится к мигрантам, и это нравится далеко не всем.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео