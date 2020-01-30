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ВИДЕО - 21-летняя Кенин сокрушила первую ракетку мира и Арену Рода Лэйвера на пути в первый финал

21-летняя Кенин сокрушила первую ракетку мира и Арену Рода Лэйвера на пути в первый финал
 4 просмотров | 03:09
Eurosport

9 мин. назад

Трибуны болели за Эшли Барти, но не смутили молодую американку.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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