ВИДЕО - 21-летняя Кенин сокрушила первую ракетку мира и Арену Рода Лэйвера на пути в первый финал
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Теннис
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