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ВИДЕО - Хочешь увидеть, как стюард попросил у Надаля пропуск? Включай «Что вы пропустили на Australian Open»

Хочешь увидеть, как стюард попросил у Надаля пропуск? Включай «Что вы пропустили на Australian Open»
 357 просмотров | 02:58
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Даже полубоги должны предъявлять пропуск.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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