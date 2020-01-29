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ВИДЕО - «Ты не любишь хороший теннис!» Надаль получил предупреждение за затяжку времени и наехал на судью

«Ты не любишь хороший теннис!» Надаль получил предупреждение за затяжку времени и наехал на судью
 486 просмотров | 01:06
Eurosport

26 мин. назад

Перед этим Рафа и Тим выдали розыгрыш из 19 ударов.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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