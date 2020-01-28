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ВИДЕО - «Сильно пострадала девушка, которой в голову прилетел пластиковый стул». Драки и конфликты на АО

«Сильно пострадала девушка, которой в голову прилетел пластиковый стул». Драки и конфликты на АО
  смотрят | 01:31
Eurosport

4 мин. назад

В основном отличались фанаты с Балкан.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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