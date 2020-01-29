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ВИДЕО - Охранник не хотел впускать Надаля на арену без аккредитации, как и Федерера в 2019-м

Охранник не хотел впускать Надаля на арену без аккредитации, как и Федерера в 2019-м
 459 просмотров | 00:33
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 31 мин. назад

Звезды тенниса попали в странную ситуацию.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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