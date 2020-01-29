ВИДЕО - Павлюченкова вела с брейком в каждом сете против Мугурусы, но в шестой раз проиграла в 1/4 «Шлема»
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Теннис
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