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ВИДЕО - Павлюченкова вела с брейком в каждом сете против Мугурусы, но в шестой раз проиграла в 1/4 «Шлема»

Павлюченкова вела с брейком в каждом сете против Мугурусы, но в шестой раз проиграла в 1/4 «Шлема»
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Eurosport

1 час назад

Проклятая стадия так и не была преодолена Анастасией.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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