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ВИДЕО - «А она жива еще?» Анастасия Павлюченкова отгадывает звезд российской эстрады 90-х

«А она жива еще?» Павлюченкова отгадывает звезд российской эстрады 90-х
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Настя очень неплохо разобралась с непростым тестом.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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