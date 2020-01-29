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ВИДЕО - «У каждого из нас есть причуды, которые не стоит рассказывать на камеру». Медведев сыграл в «Кто я?»

«У каждого из нас есть причуды, которые не стоит рассказывать на камеру». Медведев сыграл в «Кто я?»
 2 просмотров | 01:27
Eurosport

10 мин. назад

Даниил очень быстро выяснил, кого ему загадал Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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