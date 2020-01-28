Хайлайты матча, где монолитный Джокович раздел Раонича за 3 сета

Новак Джокович – Милош Раонич, четвертьфинал Australian Open (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Хайлайты матча, где монолитный Джокович раздел Раонича за 3 сета552 просмотров • 3 ч. назад
2 шедевра Федерера попали в топ-5 ударов дня на Australian Open1 426 просмотров • 4 ч. назад
«Выйти против Амели – все равно что сыграть против парня». Как 20-летняя Моресмо едва не взяла AO482 просмотров • 5 ч. назад
Невнимательная болгерл врезалась в Сандгрена и едва не нанесла ему травму1 154 просмотров • 6 ч. назад
Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфинал3 073 просмотров • 6 ч. назад
«Фотографируемся с большими кубками, а домой обычно получаем сувенир». История Медведева о US Open648 просмотров • 6 ч. назад
Невообразимый обводящий удар Сандгрена – Федереру оставалось только поаплодировать2 907 просмотров • 9 ч. назад
Барти взяла у Квитовой реванш за поражение в четвертьфинале АО-2019 и влетела в полуфинал678 просмотров • 9 ч. назад
«В детстве попробовал, как и все». Хачанов – о курении и «Хатико» в игре «Я никогда не...»715 просмотров • 9 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
2 шедевра Федерера попали в топ-5 ударов дня на Australian Open
«Выйти против Амели – все равно что сыграть против парня». Как 20-летняя Моресмо едва не взяла AO
Невнимательная болгерл врезалась в Сандгрена и едва не нанесла ему травму
Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфинал
«Фотографируемся с большими кубками, а домой обычно получаем сувенир». История Медведева о US Open
Невообразимый обводящий удар Сандгрена – Федереру оставалось только поаплодировать