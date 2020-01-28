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Новак Джокович – Милош Раонич, четвертьфинал Australian Open (видео)

Хайлайты матча, где монолитный Джокович раздел Раонича за 3 сета
 552 просмотров | 03:08
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

В полуфинале серб сыграет с Роджером Федерером.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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