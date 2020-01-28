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2 шедевра Роджера Федерера попали в топ-5 ударов дня на Australian Open (видео)

2 шедевра Федерера попали в топ-5 ударов дня на Australian Open
 529 просмотров | 02:00
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 44 мин. назад

В полуфинале нас ждет матч Роджера с Новаком Джоковичем.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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