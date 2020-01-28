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ВИДЕО - «Выйти против Амели – все равно что сыграть против парня». Как 20-летняя Моресмо едва не взяла AO

«Выйти против Амели – все равно что сыграть против парня». Как 20-летняя Моресмо едва не взяла AO
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

В итоге француженка возьмет свой первый мэйджор в 2006-м.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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