Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфинал

Обзор матча Роджер Федерер – Теннис Сандгрен (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Невнимательная болгерл врезалась в Сандгрена и едва не нанесла ему травму754 просмотров • 3 ч. назад
Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфинал1 033 просмотров • 3 ч. назад
«Фотографируемся с большими кубками, а домой обычно получаем сувенир». История Медведева о US Open277 просмотров • 3 ч. назад
Невообразимый обводящий удар Сандгрена – Федереру оставалось только поаплодировать2 445 просмотров • 5 ч. назад
Барти взяла у Квитовой реванш за поражение в четвертьфинале АО-2019 и влетела в полуфинал551 просмотров • 6 ч. назад
«В детстве попробовал, как и все». Хачанов – о курении и «Хатико» в игре «Я никогда не...»580 просмотров • 6 ч. назад
Парник со всей силы пробил сопернику мячом в лицо – самый дикий момент АО2 877 просмотров • 7 ч. назад
«***** [черт]!» Федерер выругался, получил предупреждение и испепелил взглядом линейного судью5 927 просмотров • 8 ч. назад
«Тратила больше 200 тысяч на шопинг. Прости, мам». Павлюченкова сыграла в «Никогда не…»3 030 просмотров • 23 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Невнимательная болгерл врезалась в Сандгрена и едва не нанесла ему травму
«Фотографируемся с большими кубками, а домой обычно получаем сувенир». История Медведева о US Open
Невообразимый обводящий удар Сандгрена – Федереру оставалось только поаплодировать
Барти взяла у Квитовой реванш за поражение в четвертьфинале АО-2019 и влетела в полуфинал
«В детстве попробовал, как и все». Хачанов – о курении и «Хатико» в игре «Я никогда не...»
Парник со всей силы пробил сопернику мячом в лицо – самый дикий момент АО