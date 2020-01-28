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Обзор матча Роджер Федерер – Теннис Сандгрен (видео)

Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфинал
1 033 просмотров | 03:08
Eurosport

52 мин. назад

Топовый отскок.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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