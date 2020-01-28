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ВИДЕО - «Фотографируемся с большими кубками, а домой обычно получаем сувенир». История Медведева о US Open

«Фотографируемся с большими кубками, а домой обычно получаем сувенир». История Медведева о US Open
 293 просмотров | 01:44
Eurosport

1 час назад

Рассказ Даниила, как он пережил период после американского мэйджора.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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