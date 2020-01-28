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Невообразимый обводящий удар Сандгрена – Федереру оставалось только поаплодировать (видео)

Невообразимый обводящий удар Сандгрена – Федереру оставалось только поаплодировать
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Великолепный Теннис.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Теннис


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