Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Барти взяла у Квитовой реванш за поражение в четвертьфинале АО-2019 и влетела в полуфинал

Барти взяла у Квитовой реванш за поражение в четвертьфинале АО-2019 и влетела в полуфинал
 112 просмотров | 03:03
Eurosport

52 мин. назад

Первая ракетка мира в двух шагах от второго титула на «ТБШ».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео