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Парник со всей силы пробил сопернику мячом в лицо – самый дикий момент АО (видео)

Парник со всей силы пробил сопернику мячом в лицо – самый дикий момент АО
 374 просмотров | 02:03
Eurosport

25 мин. назад

Удивительно, что Джо Солсбери продолжил матч.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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