Теннис > Australian Open

Невнимательная болгерл врезалась в Сандгрена и едва не нанесла ему травму (видео)

Невнимательная болгерл врезалась в Сандгрена и едва не нанесла ему травму
 57 просмотров | 01:12
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Американец поморщился, но продолжил матч.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео