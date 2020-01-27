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ВИДЕО - «Тратила больше 200 тысяч на шопинг. Прости, мам». Павлюченкова сыграла в «Никогда не…»

«Тратила больше 200 тысяч на шопинг. Прости, мам». Павлюченкова сыграла в «Никогда не…»
 5 просмотров | 01:39
Eurosport

8 мин. назад

Анастасия поделилась некоторыми секретами.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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