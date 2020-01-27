ВИДЕО - «Навес не спасет корт, но укроет болельщиков». Как Корт №3 стал главной достопримечательностью АО
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Теннис
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