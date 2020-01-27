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ВИДЕО - «Навес не спасет корт, но укроет болельщиков». Как Корт №3 стал главной достопримечательностью АО

«Навес не спасет корт, но укроет болельщиков». Как Корт №3 стал главной достопримечательностью АО
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Eurosport

24 мин. назад

Не только Аренами Рода Лэйвера и Маргарет Корт жив австралийский «Шлем».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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