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Кирьос разбил ракетку и подарил ее фанату (видео)

Кирьос запорол удар, разнес ракетку и подарил обломки фанату
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Типичный Кирьос.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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