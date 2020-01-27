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Интервью Анастасии Павлюченковой после выхода в четвертьфинал Australian Open (видео)

«Подсказки Сумика? На корте играю я». Павлюченкова – о выходе в четвертьфинал АО и матче с Мугурусой
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Miscellaneous

30 мин. назад

Русская теннисистка воспользуется советами бывшего тренера Мугурусы.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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