«В пятом сете он меня убил». Медведев – о матче с Вавринкой и выступлении на Australian Open

Интервью Даниила Медведева после поражения от Стэна Вавринки на Australian Open (видео)
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4 ч. назадОбновлено 1 час назад
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