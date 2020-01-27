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Интервью Даниила Медведева после поражения от Стэна Вавринки на Australian Open (видео)

«В пятом сете он меня убил». Медведев – о матче с Вавринкой и выступлении на Australian Open
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Miscellaneous

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Русский теннисист рассказал о планах на будущее.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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