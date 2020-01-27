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Кирьос вышел на корт в майке Коби Брайанта и прослезился (видео)

Кирьос прослезился при выходе на корт в джерси Брайанта
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 36 мин. назад

Австралийский теннисист сильно переживает из-за смерти легендарного баскетболиста.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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