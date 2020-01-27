Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Даниил Медведев – Стэн Вавринка: матч четвертого круга Australian Open

Вавринка был бодрее Медведева и преподал мастер-класс, как побеждать в пяти сетах
 238 просмотров | 03:08
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 27 мин. назад

Пятая ракетка мира выбывает с турнира.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео