Теннис > Australian Open

Братья Брайаны сыграли в тейпах в честь Коби Брайанта (видео)

Братья Брайаны сыграли в тейпах в честь Коби Брайанта
 530 просмотров | 00:33
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Это был последний матч братьев на Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео