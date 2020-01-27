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ВИДЕО - Выставочный матч Виландера и Мустера с Кэшем и Вудвордом на Australian Open

Виландер и Мустер сыграли с Кэшем и Вудфордом. Смотри, чтобы не свело олдскулы
 116 просмотров | 03:04
Eurosport

46 мин. назад

Выставочный матч больших звезд тенниса удался на славу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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