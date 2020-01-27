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Лучшие моменты восьмого дня Australian Open (видео) – Халеп, Тим, Швёнтек

Необычная разминка Швёнтек и донат Халеп за споры с тренером – что было на AO ночью
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Eurosport

1 час назад

Румынская теннисистка пообещала жертвовать пострадавшим от пожаров в Австралии каждый раз, когда будет ругаться с тренером.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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