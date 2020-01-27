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Ник Кирьос вышел на матч против Надаля в майке Коби Брайанта (видео)

Кирьос вышел на матч против Надаля в майке Коби Брайанта
1 662 просмотров | 00:36
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Австралийский теннисист почтил память баскетбольной легенды.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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